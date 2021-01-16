Başkan Öz: “Engelleri birlikte aşalım”

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Görme Engelliler Haftası sebebiyle, görme engellileri ziyaret ederek hediye takdim etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘engelleri birlikte aşalım' diyerek görme engelliler haftası sebebiyle farkındalık oluşturmak amaçlı görme engelli vatandaşları ziyaret ederek, hediye takdim etti. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Fark oluşturan belediyecilik anlayışımız ile görme engeli vatandaşlarımızın yaşama katılımları ve unutulmamaları için bembeyaz bir sayfa açmaya azimliyiz. Görme engelli vatandaşlarımızın iletişim dili Braille Alfabesi ile duygu ve düşüncelerimizi ifade eden kutlama mesajımızı kendilerine ilettik. Görmezden gelmiyor ve dünya gözü açık olan kıymetlilerimizi seviyoruz” dedi.