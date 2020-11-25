Başkan Öz haftalık bilgilendirmelere devam ediyor

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediyenin haftalık çalışmaları hakkında bilgilendirmelere devam ediyor.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile her hafta sosyal medya hesaplarından haftalık çalışmalar hakkında halkı bilgilendiren Başkan Öz, " Denetimlerle Çan'da vakaların önüne geçmeye gayret ediyoruz. Sadece ilçe merkezinde değil köylerde de hizmet veriyoruz. Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çerçevede ilçe merkezimizde toplu ve ticari araçlarımızı da geçen hafta içinde dezenfekte ettik. Zabıta birimimiz ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıyor, sorunları yerinde öğrenip, sizler için çabalıyoruz. Bununla birlikte yine geçen hafta içinde Çan Sporumuzun altyapısını şekillendiren Çanlı çocuklarımızı ziyaret ederek, desteklerimizi sunduk. Ayrıca, Çan Karma Organize Sanayi Bölgesi kurulması yakındır. Çan OSB'de yer almak isteyen ÇTSO'ya kayıtlı işletmelere önemli bir mesajım var. Girişimcilerimizin, vakit kaybetmeden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile iletişime geçerek talep formunu doldurmalarını rica ediyoruz'' dedi. Çan Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2. Oturumunu hakkında da bilgi veren Başkan Öz, ‘' Şeffaflık anlayışımızla, bütçe görüşmelerini oluşturan 5 maddelik oturumda alınan kararların halkımız adına hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra da "Çan'ımız canımız" diyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye söyleyerek Çanlıları bilgilendirdi.