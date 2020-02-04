Başkan Öz haftanın her günü vatandaşlarla bir arada

İstiklal Mahallesi, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Osman Efendi Mahallesi sakinlerine ulaşarak gençlerle sohbet eden ve yaşlıların hatırlarını soran Başkan Bülent Öz, vatandaşların ilettiği meseleleri dinleyerek çözüme kavuşturmak için not alıp, ilgili müdürlerine aktardı. Belediye ekipleriyle birlikte mahallelerde planlanan projeleri ve gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öz, kış günü güzel havanın tadını çıkaran çocuklarla top oynamayı da ihmal etmedi.