Başkan Öz halk pazarını inceledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde artan covid-19 (korona virüs) vakaları nedeniyle, hıfzıssıhha kurulu tarafından haftalık pazarın iki gün kurulmasına karar verildi.

Çan Belediyesi kapalı pazar yerinde kalabalığı azaltmak için pazartesi ve salı günleri kurulan halk pazarını Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ile birlikte inceledi. Halk Pazarının haftada iki güne çıkarılmasıyla alışveriş yoğunluğunun azalmasını beklediklerini ifade eden Başkan Öz, “Pazar yerimizin giriş ve çıkışlarında gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hareket etmesi bizim sağlığımız için önem arz etmektedir” dedi.