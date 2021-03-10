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Başkan Öz, kadın personelleri çiçekle karşıladı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, idarî izinli sayılan kadın personelleri çiçekle karşıladı.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, idarî izinli sayılan kadın personelleri çiçekle karşıladı.


Çan Belediyesinde çalışan tüm kadın personel Dünya Kadınlar günü sebebiyle 9 Mart 2021 tarihinde idari izinli sayıldı. Başkan Öz, mesai öncesi kadın personelleri belediyenin kapısında çiçek ile karşıladı. Başkan Bülent Öz, “Hayat kadın ile güzel. Kadın değerdir, baş tacımızdır. Yokluğu her an hissedilen kadınlarımız iyi ki varsınız” dedi.

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