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Başkan Öz mesaiye fabrika kapısında başladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, fabrika çalışanlarıyla mesai başlangıcında bir araya geldi.

İşçilerin taleplerini dinleyen Öz, simit ikramında bulundu.


Seçim çalışmalarında fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen ve 'sizlerle beraber ben bu şehri yönetmeye talibim' diyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, çalışanlarla tekrar bir araya geldi. Seçildiği günden buyana halk ile beraber mahallelerde vatandaşın sorunlarını yerinde dinleyip anında çözüme ulaştırma gayretlerini sürdüren Başkan Öz, fabrika çalışanlarıyla da bir araya geldi. İşçilerin taleplerini not eden Öz, sıcak simit ikramında da bulundu.

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