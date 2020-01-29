İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını gerçekleştirdi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle yaptığı aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.


Sivil toplum kuruluşlarının proje ve önerilerine açık olduklarını ifade eden Başkan Bülent Öz, her zaman STK'ların yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Öz, Çan için STK'larla birlikte fikir alışverişinde bulunarak projeler üreteceklerini de açıkladı. Toplantı sonrası konuyla ilgili bilgi veren Başkan Bülent Öz, “Katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. Güzel ilçemizi tüm görüş ve fikirleri dikkate alarak geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.