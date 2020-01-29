Başkan Öz, STK temsilcileriyle aylık toplantısını gerçekleştirdi

Sivil toplum kuruluşlarının proje ve önerilerine açık olduklarını ifade eden Başkan Bülent Öz, her zaman STK'ların yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Öz, Çan için STK'larla birlikte fikir alışverişinde bulunarak projeler üreteceklerini de açıkladı. Toplantı sonrası konuyla ilgili bilgi veren Başkan Bülent Öz, “Katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. Güzel ilçemizi tüm görüş ve fikirleri dikkate alarak geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.