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Başkan Öz, temizlik işçileriyle bir araya geldi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediyenin temizlik işlerine biriminde çalışan personelle yemek programında bir araya geldi.


Yemek programında personelin sorunlarını dinleyen ve çalışmaları için ekibe teşekkür eden Başkan Öz, "İlçemiz sokak ve caddelerin temizliği ile uğraşarak yoğun bir mesai harcayan Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimizin yanına uğradık ve çalışma arkadaşlarımız ile yemek programında bir araya geldik. Güzel bir Çan hayalimiz için emek harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

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