Başkan Öz ve belediye personelinden Kızılay Haftasında anlamlı bağış

Belediye personeliyle birlikte Kızılay personelinin haftasını kutlayan Başkan Bülent Öz, kök hücre nakli bekleyen Güneş için kök hücre bağışında bulundu. Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Bülent Öz, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da destek amaçlı paylaştığımız Güneş kızımız gibi ihtiyaç duyan ve bizlerden destek bekleyen vatandaşlarımız için tüm Çan halkını kan ve kök hücre vermeye davet ediyorum. Unutmayalım ki kan ve kök hücre bağışı hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.