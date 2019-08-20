Başkan Öz yeni üniversitelileri karşıladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan'da üniversite kaydına gelen öğrencileri 'Evinize hoşgeldiniz' diyerek karşıladı.

2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından adayların kayıt telaşı başladı. Kayıtlarını bizzat üniversiteye gelerek yaptıran öğrenci adaylarını Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 'Evinize hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Öğrenciler ve aileler ile kısa bir sohbet eden Başkan Öz, "Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan genç öğrencilerimize Çan halkı olarak sevgi ve saygı anlayışımızı eksik etmeyecek, gülen yüzümüz ve samimi tavrımız ile siz gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Üniversiteye ilk kayıt yapan öğrencilere çiçek ve hediye takdim eden Başkan Öz, gençler ve aileleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.