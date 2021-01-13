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Başkan Öz, zabıta personelleriyle olağan toplantısını gerçekleştirdi

Çanakkale’nin Çan İlçesinde belediyenin çalışma programı dahilinde bütün birimleriyle sıklıkla toplantı gerçekleştiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Müdürlüğü personelleriyle de rutin olarak gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldi.

Çanakkale'nin Çan İlçesinde belediyenin çalışma programı dahilinde bütün birimleriyle sıklıkla toplantı gerçekleştiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Müdürlüğü personelleriyle de rutin olarak gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Sokağın sesine kulak veren, şehrimizin düzenini inşa eden zabıta ekiplerimiz ile mesaileri öncesinde bir araya geldik ve rutin olarak düzenlediğimiz toplantımızı gerçekleştirdik. Haftalık programımızda yer alan ve vatandaşlarımızdan yoğun talep gören konuların değerlendirmesini yaparak çözüm yolları aradık” dedi.

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