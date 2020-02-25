Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Devam eden yeni hastane binası yapımını, eski belediye başkanlarının mezarlarının onarım çalışmalarını, mahallelerde tamamlanmış ve devam eden taş döşeme, merdiven yapımı, park alanlarının zemin yenileme ve kaldırım çalışmalarını birim müdürleriyle birlikte inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol yenileme, kaldırım ve taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.