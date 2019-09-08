Başkan Özacar'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

“Yeni bir eğitim öğretim döneminde daha geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz” diyen Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çağdaş eğitim, toplumsal yaşamımızın biçimlendirilmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın belirlenmesinde ve çağdaşlaşma sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez öğedir. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız, çok kıymetli aileler ve eğitim ailemizin, yeni eğitim öğretim yılını iyi dileklerimle kutlarım. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sonsuz sevgi ve sabırla çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm öğretmenlerimize minnettarız. Atatürk'ün ‘Bütün ümidim' dediği gençlerimize ve ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözüyle belirttiği öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Yarınlarımız eğitim ve öğretimle aydınlık olacaktır. Çocuklarımızın üreten, yaşama doğrudan katılan, sorumlu bir birey olarak yetişmesi de en büyük özlemimizdir. Eğitim ve kültür adına nice değerler yetiştiren, en önemlilerinden biri de ilk kadın öğretmenimiz Refet Angın'ı bu ülkeye kazandıran Gelibolu, dilerim yeni dönemde de nice değerler yetiştirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; geleceğimizin güvencesi ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın bilgili, kendine güvenen, düşünen, araştıran ve dünyaya açık insanlar olarak yetişmelerini diliyor, Onları ülkemiz ve ulusumuz adına Atatürk'ün ilkeleri ışığında yetiştiren tüm eğitimcilerimizin ve velilerimizin 2019-2020 eğitim sezonunu kutluyorum.”