Başkan Öz'den Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Uğur Mumcu ve Ali Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümleri sebebiyle bir mesaj yayımladı.

24 Ocak tarihinin Türkiye için en karanlık günlerden biri olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Öz, "Bugün ülkemize ve vatandaşlarına hizmet etmeyi kendilerine görev bilmiş iki aydın insanımızın katledilişinin yıl dönümüdür. Türkiye tarihinde kara bir leke olan bu cinayetler, anlıyoruz ki sadece Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı değil ülkemiz geleceğini hedef almaktadır. Uğur Mumcu devlet içindeki çeteleri, devletin tüm kurumlarına sızan tarikatları, kamunun kaynaklarını tüketen yolsuzlukları yıllar önce karşımıza ilk çıkaranlar arasındaydı. Bugün onun işaret ettiği tehlikeler birer birer karşımıza dikildi. Onun katledilişi, düşüncelerinde gerçeğe ne kadar yaklaştığının en açık kanıtıydı. Ancak Uğur Mumcu'yu uğurlayan milyonlar ve gerçekleri halka ulaştırmaya çalışan gazeteciler yok edilemiyor, yok edilmeye çalışıldıkça çoğalıyor. Ülkemizin üzerindeki karanlık ablukaya karşı hayır diyenler gücünü Mumcu gibi yürekli insanlardan alıyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır"

Açıklamasında Ali Gaffar Okkan'a da yer ayıran Başkan Öz, şunları kaydetti:

"Bu cinayetlerden bir diğeri Diyarbakır'da yitirdiğimiz Ali Gaffar Okkan'dı. Doğu'da faili meçhul cinayetlerin arttığı, halkla devletin arasının çok açıldığı dönemlerde Diyarbakır'a Emniyet Müdürü olarak atanan Gaffar Okkan, halkla emniyet güçlerinin sıkıntılı ilişkiler içerisinde olduğu bir dönemde görevine başladı. Görev süresi boyunca vatandaşın, polise bakış açısını değiştirdi, Diyarbakır halkının gönlünü fetheden Gaffar Okkan, aradaki mesafeleri kaldırdı ve halktan biri oldu. Vedasında ise şehirde esnaf kepenk kapattı, Diyarbakırlılar onu gözleri yaşlı uğurladı. Ne yazıktır ki karanlığa kurban verdiğimiz aydın yüzlerimizin, failleri de karanlıkta kaldı. Ancak inancım şudur, gerçeklerin elbet gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Gün geldiğinde gerçekler gün yüzüne çıkacak ve failleri hak ettikleri cezayı bulacaktır. Yazdıklarıyla halkını aydınlatan, karanlıkların üzerine yürümekten çekinmeyen Uğur Mumcu'yu ve yaptıklarıyla gönüllerde yer edinmiş unutulmayacak isim Ali Gaffar Okkan'ı katledilişlerinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."