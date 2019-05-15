Başkan Öz'den başarılı güreşçiye ödül

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi Güreşçisi Beraat Taşkın'a Çan Belediye Başkanı Öz, plaket ve ödül verdi.

7- 10 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen 11-12-13 yaş Türkiye Şampiyonasında, şampiyon olan Çan Belediyesi Güreşçisi Beraat Taşkın, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret ederek, 17-19 Mayıs tarihlerinde Muğla'da yapılacak Grekoromen Türkiye Şampiyonasında da Çan ilçesini en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Başkan Öz, " Belediyemiz bünyesinde ki güreşçimizi kutluyorum. Sporcumuz Berat, yola çıkmadan bizleri ziyaret etti. Bizlerde sporcumuz ödüllendirerek Muğla'da yapılacak güreşlere uğurladık. Aynı başarıyı sporcumuzdan burada da bekliyor ve her zaman destekçisi olacağımızın sözünü veriyoruz " dedi.