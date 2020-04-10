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Başkan Öz'den Polis Haftası mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Öz, “Yaklaşık iki asırdır, büyük fedakarlık, inanç ve cesaretle, huzur ve mutluluğumuz, güvenliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz için tehlikelere karşı cesaretle mücadele eden, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan ve geçmişi şanla ve şerefle dolu polislerimizle gurur duyuyoruz. Emniyet Teşkilatımız, sadece güvenlik değil, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora birçok alanda, özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturmaya çalışması ayrıca anlamlı ve değerlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta Çan'da bu görevi özveriyle yürüten polislerimiz olmak üzere tüm emniyet mensuplarımızı kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazi olanlara esenlik, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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