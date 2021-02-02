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Başkan Öz'den sanayi esnafına yol müjdesi

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerinde yönetim anlayışını sürdürerek hem küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti hem de yıllardır ihtiyaç olan yol yenileme çalışmalarının kısa sürede başlayacağının müjdesini verdi.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerinde yönetim anlayışını sürdürerek hem küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti hem de yıllardır ihtiyaç olan yol yenileme çalışmalarının kısa sürede başlayacağının müjdesini verdi.


CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özyurt ve Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Varan ile birlikte küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Bülent Öz, “Esnafımızın taleplerini ve sorunlarını da dinleyerek sanayi esnafı için ihtiyaç olan yol yenileme çalışmalarının gerçekleşeceği müjdesini verdik. Esnafımıza, bu süreçte yanımızdan ayırmadığımız maske armağan ederek hoş sohbette bulunduk.” dedi.

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