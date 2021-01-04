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Başkan Öz'den sıcak çorba ikramı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabahın erken saatlerinde fabrika çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikram etti.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sabahın erken saatlerinde fabrika çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikram etti.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yeni yılın ilk haftasına fabrika çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramında bulunup, işlerinde kolaylık dileyerek başladı. Başkan Öz, “Yeni bir güne, emeğin ve alın terinin sahibi fabrika çalışanlarımıza günaydın diyerek uyandık. Emekçi dostlarımızı fabrika önünde, çorba ve simit ikramında bulunarak karşıladık ve kolaylıklar diledik” dedi. Daha sonra Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerini ziyaret eden Başkan Öz, pazarcı esnafına ve vatandaşlara bereketli bir gün geçirmelerini diledi.

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