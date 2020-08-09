İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Öz'den, üniversite adaylarına destek

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik ’Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi’ oluşturuldu.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik 'Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi' oluşturuldu.


06-14 Ağustos tarihleri arası 20.00-23.30 saatlerinde İsmet İnönü Sosyal Tesislerinde oluşturulan merkezde Uzman rehber öğretmenlerin nezaretinde tercih desteği verdiklerini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘'Biliyoruz ki korona virüs salgını sürecinde üniversite öğrencisi adaylarımız çok daha fazla stresli. Tercih Merkezimizdeki uzman rehberlerimiz, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden üniversite adaylarımıza yardımcı oluyorlar. Üniversiteye giriş tercih danışmanlığı desteği ile gençlerimizin doğru meslek seçimlerine yardımcı oluyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.