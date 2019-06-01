Başkan Öz'e sürpriz ziyaret

İlkokul öğrencileri Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'e sürpriz ziyarette bulundu.

Küçük misafirlerini belediye hizmet binasında ağırlayan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hizmetler ve dersler hakkında sohbet etti. Onu çok sevdikleri için imzasını almak için belediyeye geldiklerini söyleyen çocuklar, ileride kendilerinin de böyle önemli görevlere imza atmak istediklerini ifade etti.

Küçük ziyaretçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Öz, "Ne mutlu ki yoğun mesaimiz içerisinde böylesi güzel karşılaşmalar yaşıyoruz. Çocuklarımızı randevularımızın önüne aldık. Onlara öncülük verdik. Bu güne kadar ve bu günden sonrasında da çocuklar hayatımızın önceliği olduğu gibi, Çan Belediyesinin de önceliği olacaktır" dedi.