Başkan Yavaş ‘Kodla Troya Projesi' tanıtım toplantısında

Çanakkale'nin Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018 Troya Yılı kapsamında hazırlanan “Kodla Troya Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Lapseki Kaymakamlığınca, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan “Kodla Troya Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Lapseki Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Toplantıda katılımcılara, 2018 Troya Yılı kapsamında hazırlanan “Kodla Troya Projesi” hakkında bilgi verilirken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

‘Kodla Troya Projesi' hakkında:

Lapseki Kaymakamlığınca Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 08.01.2018-08.01.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Kodla Troya Projesinin konusu Troya Medeniyetlerinin ve Troya Antik Kentinin algoritma, kodlama, yazılım oluşturma becerileri, kültür ve tarih bilgisi kullanılarak öğretici ve eğlenceli bir bilgisayar oyunu oluşturmak sureti ile ülkedeki ve diğer ülkelerdeki ortaokul ve dengi eğitim gören öğrencilere tanıtılacak.

Projenin amaçları arasında Troya Antik Kentinin 2018 Troya yılı münasebetiyle ortaokul ve dengi eğitim gören öğrencilere tanıtılması ve projede görev alan toplam 4 ortaokuldan 20 öğrencinin kodlama becerilerini kazanmaları yer alıyor.

İlçede okullarından Plevne Ortaokulu, Şehit H.Ç.İmam Hatip Ortaokulu, Adatepe Ortaokulu ve Umurbey Ortaokulu proje ekipleri projenin ilk adımı olarak Troya Antik Kentini ziyaret etmiş ve rehberler aracılığıyla kenti tanıyıp çeşitli bilgiler topladı.

Görev dağılımının ardından Scratch öğretimi ile birlikte oyunun senaryosu şekillenmiş ve kodlar yerine oturmaya başladı.