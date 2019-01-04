İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yavaş vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, çevre kirliliğini önlemek amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle paralı olmasının ardından vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, bugün belde pazarı olması dolayısıyla Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.


Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, duyarlı davranışından ötürü Başkan Yavaş'a teşekkür etti.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçildiğinin altını çizerek, “Umurbey Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın pazar filesi kullanımı hususundaki hassasiyeti de açıkçası bizi mutlu etti. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmaya davet ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.