Başkan Yavaş'tan Çanakkale ve Galiçya şehitlerine vefa örneği

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çanakkale ve Galiçya şehitlerinin ruhları için Kuran-Kerim okuttu.

İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan Camii'nde yatsı namazına müteakip düzenlenen Kuran-ı Kerim Tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

Birinci Dünya Savaşında şehit düşen 253 bin Türk askeri ile Galiçya cephesinde şehadete ulaşan 17 bin Türk askerinin ruhları için Kuran-ı Kerim okunurken, şehitler için dualar edildi. Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Şanlı milletimizin tarihi, dünyada eşi benzersiz kahramanlık hikâyeleriyle doludur. Çanakkale'de vatan topraklarımızı yedi düvele savunurken şehadet şerbeti içen 253 bin şehidimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Keza Çanakkale'de savaşıp, müttefik kuvvetlerimize destek olmak için Ruslara karşı Galiçya cephesinde savaşırken şehit düşen 17 bin askerimiz Türkün kahramanlığını dünyaya göstermiştir. Bu akşam onları bir kez daha anmak, aziz ruhlarına birer Fatiha göndermek için Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenledik. Vatandaşlarımızın bu anlamlı geceye gösterdikleri yoğun ilgi bizi ayrıca mutlu etti. Bu vesileyle hem Çanakkale hem de Galiçya şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.