Başkan Yavaş'tan çocuklara sömestr tatili hediyesi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi çocuklar için keyifli geçen bir etkinliğe sahne oldu.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, ünlü oyuncu Burak Alkaş'ın senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği ‘Geleceğin Çocukları' isimli çocuk tiyatrosu oyununu Umurbeyli çocuklarla buluşturdu.

Rol aldığı ‘Pis Yedili' ve ‘Yeşil Deniz' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burak Alkaş'ın senaristlik, yönetmenlik ve oyunculuğunu üstlendiği ‘Geleceğin Çocukları' isimli çocuk tiyatrosu oyunu Umurbey Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelendi.

Umurbey Kapalı Düğün Salonunda gerçekleştirilen ücretsiz etkinliğe öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterirken, baştan sona keyifli anların yaşandığı tiyatro oyununda kahkahalar eksik olmadı.

Etkinlik sonrası Başkan Yavaş'a teşekkür eden çocuklar 19 Ocak'ta başlayacak sömestr tatilini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdiler.