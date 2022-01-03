Başkan Yavuz güven tazeledi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısı ve seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 308 üyesi bulunan Biga Kahveciler Esnaf Odası seçimlerinde, Başkanlık divanının teşekkülünden sonra tutanakların imzalanması yetkisi verildi. Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan yaptı. Oda sekreteri tarafından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi. 226 üyenin oy kullandığı seçimlerde 142 oy alan İlhan Yavuz yeniden başkan seçildi.

Biga Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İlhan Yavuz, Ali Akçak, Hasan Gür, Yakup Koca, Galip Akbaş, Hüseyin Tekin, Mehmet Gül