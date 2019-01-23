Başkan Yıldız, Belediye Başkan adaylarıyla buluştu

Toplantıda konuşan yapan AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, “31 Mart yerel seçimlerde tek hedefimiz başta Biga olmak üzere Gümüşçay, Karabiga'da Belediye Başkanlıklarını kazanmak olacak. AK Parti iktidarında yaptığı hizmetler ortada, bolünmüş yollar, hastaneler, okullar, üniversiteler, diyebilirim. Biga teşkilatı olarak geçe gündüz çalışacağız” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Avukat Gültekin ise, “31 Mart seçimlerini başarıyla tamamlayacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra sadece ilçe binamızda değil, belediye binamızda belediye başkanımızı ziyarete geleceğiz. Karabiga´da Belediye Başkanımızı ziyarete geleceğiz. AK Parti iktidarında Çanakkale ve Biga'ya yaptığı hizmetler ortadadır. 2022 yılında Çanakkale Boğaz Köprümüzü açarak iki kıtayı birleştireceğiz” dedi. Başkan Yıldız, “Gümüşçay´da hiç tereddüdümüz yok. Gümüşçay´ı belde siluetinden çıkarıp Biga ile yarışır bir şehir siluete kavuşturan Adnan Pastırmacı başkanımızın makamında ve Gümüşçay´lı hemşerilerimiz ile bir araya geleceğiz. Bugün çoğu ilçe hayal edemez iken Gümüşçay´da doğalgazı konuşuyoruz. Çoğu ilçenin hayal edemediği şeyleri bundan 5 yıl önce 10 yıl biz Biga´da gerçekleştirdik. Bugün Biga´ya baktığımızda Biga´yı şehir yapan yapısal bütün sorunlarını AK Parti çözmüştür. Alt yapısından tutun, Belediyesine, itfaiye binasına, okullarına, hükümet konağına, her yerde AK Parti hizmetleri vardır, AK Parti eserleri vardır. Biz bunun devamını diliyoruz. Biga 5 yıllık bir fetret dönemi yaşadı. Böyle bakıyoruz ama bunun bir çıkışı olacak. İnşallah Biga´lılar hak ettiği hizmeti Bülent Erdoğan başkanımız ile beraber yeniden kavuşacak. Biga sadece bizim için değil Cumhurbaşkanımız için de çok özel bir yer” dedi.

AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, Yönetim Kurulu üyeleri, Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanlığı adaylığına Ahmet Elbi ve Gümüşçay da mevcut başkan Adnan Pastırmacı katıldı.

Başkan Gültekin Yıldız AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı posteri verdi.

Belediye Başkan adaylarına ise elif gibi doğru olması temennisi ile tablo hediye etti.