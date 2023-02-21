Başkan Yılmaz, Kahramanmaraş deprem bölgesinde

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gitti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden 9 Şubat Perşembe günü gönderilen ‘Aş Evi' deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, aş evinde görevli iki aşçı ve iki yardımcıyı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş olduklarını ifade eden Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, "Maalesef burada acı da yıkım da çok büyük. Zor günleri birlikte aşmak, acımızı birlikte yaşamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için ekibimizle birlikte, İlçemiz adına neler yapabiliriz diye deprem bölgesindeyiz. Lapsekili Gönüllü Aşçılarımız ile Mobil Aşevi Çadırımızda, depremden etkilenen kardeşlerimiz için sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu'na Kaymakam olarak atanan, Eski Kaymakamımız Fatih Çelikkaya ile bir araya geldik. Hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmak adına depremden etkilenen illerimize tek tek gideceğiz. Büyük bir millet olmanın gereği olarak en iyi yaptığımız şekilde kenetlenip , dayanışma ile yaralarımızı hep birlikte saracağız. El birliğiyle bu zor günleri de atlatacağız. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun ”dedi.