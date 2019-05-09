Başkan Yılmaz mahalle iftarında vatandaşlarla buluşuyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Dalyan Mahallesinde verilen halk iftarında vatandaşlarla buluştu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Dalyan Mahallesinde verilen halk iftarında vatandaşlarla buluştu. 2019 yılında programa alınan mahalle ve sokak iftarları ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Başkan Yılmaz, ilk olarak Lapseki ilçesinin Dalyan Mahallesinde hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı. Roman İlahi Grubu'nda yer aldığı sahnede kısa bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, Ramazan ayının bereket, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Yılmaz iftar, sofrasındaki dalyan mahallesi sakinleriyle ilgilenerek ayaküstü sohbet etti.