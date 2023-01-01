Başkan Yılmaz, yeni yıl gecesinde kurum ziyaretleri yaptı

Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılını bitirdiklerini belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki için, bölgemiz için 2022 yılının en önemli olayı ülkemizin önemli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsün açılması oldu. Elbette ki bizim yerel yönetim olarak birçok projemiz oldu ama 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Lapseki tanınır oldu, çok fazla bilinir oldu. 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kimin ne emeği var ise bölge insanı olarak Lapseki Belediye Başkanı olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. 2023 yılı hepimiz için inşallah 2022'den daha iyi olsun diye dua ediyoruz. İnsanlarımızın mutlu olduğu, sağlık problemlerimizin olmadığı, huzurlu olduğumuz, savaşın olmadığı bir 2023 yılı diliyoruz. 2023 yılı gerçekten çok özel bir yıl olacak. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. Yılı olacak. Bu sebepten dolayı 2023 çok özel bir yıl olacak. Biz yeni yıl gecesi nöbette olan bütün kurumlarımızı gezerek yeni yıllarını kutladık” dedi.