Başkan Yılmaz'a tebrik ziyaretleri sürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a kişi, kurum ve derneklerden tebrik ziyaretleri devam ediyor. İlçede faaliyetlerine devam eden Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği üyeleri Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. Dernek Başkanı Hüseyin Duman yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte ilçemize tekrar seçilerek 5 yıl boyunca hizmet edecek olan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret ederek kendisini tebrik ettik. Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı ilçem, yönetim kurulu üyelerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte ilçeye yapacağı hizmetlerde kendisine başarılar diliyoruz" dedi.