Başkan Yılmaz'dan seçim sonrası değerlendirme

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Lapseki Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen programda seçmelere teşekkür ederek, sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, seçim sonrası genel değerlendirmelerde bulundu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz," Hepinizin bildiği üzere 31 Mart yerel seçimler sonucunda belediyenin yanında 2 il genel meclis üyeliğini kazandık. 3'üncü il geneli 133 oyla kaybettik. Bunun yanında Çardak ve Umurbey beldeleri AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. Lapseki AK Parti Belediyeciliğinde bize inanlara çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde temel sorunları çözük. Kanalizasyon, arıtma, içme suyu, doğal gaz gibi birçok yatırımı hayata geçirdik. Yeni dönemde beyaz bir sayfa açıyoruz. Çocuk, genç ve yaşlılar kısacası tüm hemşehrilerimize yönelik sosyal projelerimiz ağırlıkta olacak. Bunların kısa, orta ve uzun vadede planlamalarını yaptık. Bunun yanında proje ekonomimizi de hazırlıyoruz. Hepsini biz yapmayacağız. Yap-İşlet-Devret modelini uygulayacağız. Bu dönemde fiziki şartları daha elverişli yeni hizmet binamızda vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vereceğiz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Mahalle iftarlarıyla vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Öncelikli projeler arasında sahil düzenlemesi, çamlık, öğrenci meclisi gibi çalışmalarımız hayata geçecek. 7 ila 14 yaş arasında seçilecek öğrencilerimizden kurulacak olan çocuk meclisini her ay düzenli olarak yapacağız. Evlatlarımız ilçenin sorunlarını masaya yatıracaklar ve gündeme getirecekler. Onları geleceğe hazırlayacağız. Her 6 ayda bir de vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Onlara her 6 aylık çalışmalarımızın hesabını vereceğiz. Vatandaşlarımızın neler yaptığımızdan ve neler yapacağımızdan haberi olacak. Bu sayede bilgi kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları, STK'lar, dernekler ve vatandaşlarımız ile de ortak çalışmalarımız olacak. Yeni şehitliğimizi yaparak iskele düzenlemesi ve otogar değişikliğine gideceğiz. Böylelikle yeni şehitliğimizin önünü açmış olacağız. Bunun yanında öğrenci yurdu ile ilgili çalışmalarımız olacak. Doğrudan bizim yatırımımız olmasa da yer tahsisinde de çalışmalarımız olacak. Lapseki için büyük eksiklik teşkil eden öğrenci yurdu için bizde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun yanında kurumlarımız ile de iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ben ilçeye kazandırılan mega proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlar kuruluna ayrıca ilçeye kazandırılan yatırımlarda emeği geçen Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, Vali Orhan Tavlı'ya, Kaymakam Tahir Şahin'e de halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.

‘1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü 2022 yılında tamamlanacak'

Başkan Yılmaz mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsüne de değinerek, "Hükumetimizin mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü 2022 yılında tamamlanacak. Bu projenin ilçeye vereceği fayda ve zarar analizlerini uzmanlar aracılığıyla vatandaşlarımıza aktardık. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte artacak nüfus yoğunluğu ile ilgili hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yapacağız. İnşallah tamamlandıktan sonra Asya kıtasından Avrupa kıtasına yürüyerek geçeceğiz" diye konuştu.