İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel aşure dağıttı

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Muharrem Ayı dolayısıyla Öğretmenevi bahçesinde vatandaşlara aşure dağıttı.


Ezine Öğretmenevi önünde düzenlenen aşure dağıtım törenine katılan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ”Bereket, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure günü vesilesiyle ilçemizde hemşehrilerimize ve yüksekokulumuzdaki öğrenci kardeşlerimize aşure ikramında bulunduk” dedi.


Halkın yoğun ilgi gösterdiği aşure gününe Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.