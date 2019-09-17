Başkan Yüksel aşure dağıttı

Ezine Öğretmenevi önünde düzenlenen aşure dağıtım törenine katılan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ”Bereket, birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan aşure günü vesilesiyle ilçemizde hemşehrilerimize ve yüksekokulumuzdaki öğrenci kardeşlerimize aşure ikramında bulunduk” dedi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği aşure gününe Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Alper Pasinli, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal katıldı.