İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel operasyonda yaralanan askeri ziyaret etti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinin Belediye Başkanı Güray Yüksel, Hakkari’de hain terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonda girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Kadir Kaya’yı Ezine ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Belediye Başkanı Güray Yüksel, Hakkari'de hain terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonda girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Kadir Kaya'yı Ezine ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ak Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ile Hakkari'de PKK terör örgütüne karşı düzenlenen operasyon da Gazi olan Uzm.Çvş.Kadir Kaya'yı Ezine ilçesindeki evinde ziyaret ettiler. Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yüksel, "Sizlere minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bugün huzur içerisinde yaşıyorsak sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Her zaman bizim baş tacımızsınız. Ne zaman bir talebiniz olsa veya başınız sıkışsa bütün kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. Sizler için elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye daima hazırız. Rabbim acil şifalar versin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.