Başkan Yüksel sözünü tuttu, vatandaşlar tapularına kavuştu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, belediyeye ait arazi üzerinde evi bulunan ancak tapusu olmayan vatandaşlar, belediye başkanının girişimleriyle tapularına kavuştu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Danişment Mahallesi'nde belediyeye ait arazide evleri olan ancak tapuları olmayan vatandaşlar önceki gün tapularına kavuştu. Müjdeyi sosyal medya hesabından veren Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Söz verdiğimiz gibi. Danişment Mahallemizdeki belediyemizin arazisi üzerinde evi olan ve tapusu olmayan hemşehrilerimizin tapularını çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine ye verdi.