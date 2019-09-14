Başkanlar, bölgenin istihdamı için çalışıyor

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Kırklareli'nde konfeksiyon işletmelerini inceleyerek bilgi aldı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen 110. Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı'na özel davetle katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ekonomik ve sosyal yönüyle önemli bir yeri olan panayırı gezdi. Esnafın ürünlerini sattığı, yöre halkının yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri satışa sunduğu panayırda incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan ve Başkan Elbi, daha sonra Kırklareli'nde dünyaca ünlü giyim firmasına üretim yapan konfeksiyon işletmelerini ziyaret etti.

"İstihdam oluşturacak projeleri yerinde inceliyoruz"

Biga ve bölgesine istihdam oluşturabilmek için çalışmalarda bulunan Başkan Erdoğan ile Başkan Elbi'ye işletme sahibi üretim tesislerini gezdirerek, ürünler hakkında bilgi verdi. Tarım, hayvancılık ve sanayi ile bölgenin parlayan yıldızı olan Biga'da daha farklı alanlardaki istihdamı artıran kuruluşların yer alması için planlamalar yaptıklarını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu temel alan, yaşam kalitesini yükselten çalışmalarla birlikte ilçemizin ekonomisine katkı sunacak ve istihdam oluşturacak projeleri yerinde inceliyoruz” dedi.

"İstihdam nasıl oluştururuz, biz bunun peşindeyiz"

“Biga'mızda nasıl istihdam oluştururuz? Biz bunun peşindeyiz” diyen ve ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, “Ahmet Elbi Başkanımız ile birlikte Kırklareli'ne gittik. Orada Zara firmasına fason çalışan konfeksiyon işletmelerini gezdik ve incelemelerde bulunduk. Özellikle Biga bölgemizde kadınlarımız için istihdam oluşturacak alanlar gerekiyor. Tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim ve esnafımız var. Fakat konfeksiyon ile ilgili Biga'da bir çalışma yapabilir miyiz diye düşündük. İşletme yetkililerinden bilgi aldık. Fabrikayı gezerek üretilen giyim ürünlerini inceledik. Esnafımız ve iş adamlarımızla da Biga'mızda değerlendirmelerde bulunacağız. Biz bir hareketi başlatıp, Valimiz, Kaymakamımız, Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle istihdam nasıl oluştururuz, bunun peşindeyiz. Ekonomik yönden merkezi hükümetimiz desteğiyle bölgemizin büyümesi ve kalkınmasını sağlayarak kazanımlarımızı artırmayı istiyoruz. Sonuçta işi olan, evinde ekmeği olan her ailedeki fertler mutlu ve huzurlu olur. Biz de bunu hedef ediniyoruz” diye konuştu.

"Tüm enerjimizle hemşehrilerimiz için çalışıyoruz"

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise, “Bölgemizdeki kamu ve özel yatırımlarının yanında çeşitli iş kollarıyla vatandaşlarımızın faydalanabileceği ekonomik kazanımlar elde etmek istiyoruz. Bölgemiz ve beldemizdeki ağır sanayi yatırımları ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sunduğu gibi özel sektörde yeni iş alanları yaratıyor ancak; bizler işsizlikle mücadele ederek yeni istihdam alanlarıyla işsiz vatandaşlarımızı iş sahibi yapmanın derdini taşıyoruz. Bölgemize yeni iş kolları ve yatırımcılar çekerek, bölgemizdeki iş gücünü değerlendirmek, işsiz gençlerimizi, kadınlarımızı ve erkeklerimizi iş sahibi yapmak istiyoruz. Biz memleketimize her yönüyle en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Tüm enerjimizle ve gücümüzle hemşehrilerimiz için çalışıyoruz” dedi.