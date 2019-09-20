Başkentte Çanakkale rüzgarı esti

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan "II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Açılış töreni sonrası Emine Erdoğan Çanakkale standını ziyaret etti ve bilgiler aldı. Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en kapsamlı organizasyon olan "II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", 19-20-21 Eylül tarihlerinde, 'Anadolu'dan Dünya'ya' teması ile Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da düzenleniyor.

Çanakkale, zirve kapsamında yapılan “Coğrafi İşaretler İhtisas Fuarı”na Çanakkale Ticaret Borsası ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Bayramiç Ziraat Odası, Ezine Peynirciler Derneği, Ezine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 30 metrekarelik stand ile katılım sağladı.

Kurulan Çanakkale standında, ismi şehirle bütünleşmiş olan 'coğrafi işaretli' ürünler tanıtıldı. Stantta, Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünleri olan Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması ve Çanakkale el halısının yanı sıra coğrafi işaret tescili alma niteliğine sahip olan Çanakkale domatesi, Ezine eski kaşarı, Ezine inek peyniri, Gelibolu sardalyesi, Gökçeada zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı, Gökçeada kekik balı, Ayvacık karakovan balı, Lapseki şeftalisi, Lapseki kirazı, Yenice kaypa biberi, Çanakkale peynir helvası, Bayramiç helvası, Biga lokumu, Biga köftesi, Mevlevi tatlısı, süt reçeli, domates salçası gibi ürünlerinin tanıtımları ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale'nin turizm değerleri de başkentlilerle buluştu.

Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da düzenlenen Zirve ile Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması amaçlanıyor. Düzenlenen organizasyonun bu amaçlar bakımından çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen, coğrafi işaretin, dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise yaklaşık 60 milyar avro düzeyinde pazarının olduğunu ifade etti.