Basketbol turnuvasında coşku dolu final

Biga'nın kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen basketbol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Şehir Parkı'nda gerçekleşen turnuvada çocuklar ve gençlerin gösterdiği kazanma hırsı büyük heyecana sahne oldu. U10 Erkek, U11 Erkek, U12 Erkek, U12 Kız, U14 Erkek, U14 Kız, U16 Erkek, U16 Kız, U18 Erkek ve U18 Kız kategorilerinde final müsabakaları yapıldı. Birinci olan takımlara kupaları takdim edilirken, sporculara madalya ve katılım belgesi verildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, geleceğin teminatı çocuk ve gençlere başarılar dilerken, onların başarılarında pay sahibi olan hocalara da teşekkür etti.