Baykal'dan başarılı sporculara tebrik

Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Türkiye Özel Sporcular Atletizm Şampiyonasında başarılı olan Yasin Sevim ve Aslı Genç'i tebrik etti.

Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle Mersin'de düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Atletizm Şampiyonasına katılan Yenice Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Yasin Sevim 300 metrede Türkiye birincisi olurken, Aslı Genç ise 300 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, “Öğrencilerimize bu başarılarından olayı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenlerimizi, özellikle öğrencilerimizi müsabakalara hazırlayan Sertaç Tütüncü'ye emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bizlere bu sevinci yaşatan öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.