Bayramiç Belediyesi Satranç Turnuvasına yoğun ilgi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediyesi sosyal etkinliklerini sürdürüyor.

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, çocuklar için yarıyıl karne hediyesi olarak satranç turnuvası etkinliği düzenledi. Bayramiç Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ve Bayramiç İlçe MEM'e bağlı ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören sporcular katıldığı Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası 19-20 Ocak tarihlerinde Bayramiç Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan makamında kupa ve madalyalarını takdim etti. Her kategoride Birinciye Drone+ Kupa, İkinciye Akıllı saat+Kupa, Üçüncüye, Org+Kupa, Dördüncüye Sırt Çantası, Beşinciye Kaykay, Altıncıya Futbol ve Basketbol Topu, Yedinciye Masa Tenisi Raket seti, Sekizinciye Kutu oyunu, Dokuzuncuya Satranç Takımı ve Satranç Kitabı, Onuncuya Kırtasiye Çeki ve her iki kategoride dereceye giren ilk 3 bayan sporcuya madalya hediye etti.

Bu yıl satranç turnuvasının 4.'sünü düzenlendiklerini belirten Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Çocuklarımız için yarıyıl karne hediyesi olarak satranç turnuvası ve 26 Ocak Cumartesi günü çocuk tiyatrosunu düzenledik. Satranç turnuvalarımız, gençlerimizin satrançtaki yeteneklerini rekabet ortamında yarıştıracakları eğlenceli bir platform haline geldi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla vakit geçirmek ve onların gelişimlerine katkı sağlamak hepimizin temel görevidir. Tüm öğrencilerimizi çocuk tiyatrosu gösterimine de davet ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliklerimiz devam edecek " dedi.