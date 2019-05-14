İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayramiç'in köylerinde temizlik seferberliği

Bayramiç’e bağlı köylerde giriş çıkışlar, meydanlar, çocuk parkları ve mesire alanları, İl Özel İdaresi tarafından temizleniyor.

Bayramiç'e bağlı köylerde giriş çıkışlar, meydanlar, çocuk parkları ve mesire alanları, İl Özel İdaresi tarafından temizleniyor.


Bayramiç'in köylerinde temizlik seferberliği başlatıldı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'nün talimatıyla Bayramiç'e bağlı köylerde giriş çıkışlar, meydanlar, çocuk parkları ve mesire alanları temizleniyor. İl Özel İdaresi'nde İşkur aracılığıyla çalışan ekipler, temizlik çalışmalarını yürütüyor. Çanakkale merkez köylerinde temizlik tamamlanırken, şimdiye kadar Bayramiç'te 15 köyde temizlik çalışması yapıldı. İlçelerde ilk olarak Bayramiç'te başlayan temizlik çalışmaları, yaz sezonu boyunca tüm köylerde tamamlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.