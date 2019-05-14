Bayramiç'e bağlı köylerde giriş çıkışlar, meydanlar, çocuk parkları ve mesire alanları, İl Özel İdaresi tarafından temizleniyor.

Bayramiç'in köylerinde temizlik seferberliği başlatıldı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'nün talimatıyla Bayramiç'e bağlı köylerde giriş çıkışlar, meydanlar, çocuk parkları ve mesire alanları temizleniyor. İl Özel İdaresi'nde İşkur aracılığıyla çalışan ekipler, temizlik çalışmalarını yürütüyor. Çanakkale merkez köylerinde temizlik tamamlanırken, şimdiye kadar Bayramiç'te 15 köyde temizlik çalışması yapıldı. İlçelerde ilk olarak Bayramiç'te başlayan temizlik çalışmaları, yaz sezonu boyunca tüm köylerde tamamlanacak.