Bayramiç'li Astsubay, eşi ve ikiz çocukları, Hatay'daki enkazda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 il etkilendi. Depremde binlerce bina yıkıldı. Yaşanan depremin acısı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine de düştü. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz bebekleri, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Enkazda yapılan çalışmalarda, ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mercan ailesi için yarın Bayramiç'te öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.