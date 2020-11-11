Bayramiç'te 10 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 10 bin fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü bünyesinde hayata geçirilen ‘Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Bayramiç'e 10 bin fidan dikildi. Kutluoba Köyü Yılanlı mevkiinde düzenlenen etkinlik, gerekli pandemi tedbirleri alınarak gerçekleşti. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine; Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç İlçe Emniyet Müdür Vekili Kom. Yard. Murat Çelik, Bayramiç İlçe Jandarma Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Salih Albayrak, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, katılımcılara fidan dikimi konusunda bilgi aktardı. Özbek burada yaptığı konuşmada; “11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. 81 ilde ve 922 ilçedeki farklı lokasyonlarda fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Fidan dikim etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Mühim olan fidanların en kısa sürede toprakla buluşmasıdır. Bu fidanlar gelecek nesillere nefes olacaktır" ifadelerine yer verdi.