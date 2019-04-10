İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bayramiç'te Ağaçköy muhtarı çatıdan düştü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. kez muhtar seçilen Erdoğan Bacak, beton çatıdan yola düşerek, ağır yaralandı.


Bayramiç'in Ağaçköy köyünde, yüksekten düşen Muhtar Erdoğan Bacak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde pazar tezgahında kullanılan tahtaları evin beton çatısından indirmek isteyen Muhtar Erdoğan Bacak (55), dengesini yitirerek yere düştü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. kez köyün muhtarlığına seçilen Muhtar Bacak, taş yola çakılarak yaralandı. Bacak'ın düştüğünü gören komşuları, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhtar Bacak'ı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu ve ciğerlerinde sorun bulunduğu belirlenen Muhtar Bacak, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.