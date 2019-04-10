Bayramiç'te Ağaçköy muhtarı çatıdan düştü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. kez muhtar seçilen Erdoğan Bacak, beton çatıdan yola düşerek, ağır yaralandı.

Bayramiç'in Ağaçköy köyünde, yüksekten düşen Muhtar Erdoğan Bacak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde pazar tezgahında kullanılan tahtaları evin beton çatısından indirmek isteyen Muhtar Erdoğan Bacak (55), dengesini yitirerek yere düştü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. kez köyün muhtarlığına seçilen Muhtar Bacak, taş yola çakılarak yaralandı. Bacak'ın düştüğünü gören komşuları, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhtar Bacak'ı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu ve ciğerlerinde sorun bulunduğu belirlenen Muhtar Bacak, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.