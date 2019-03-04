Bayramiç'te Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali yapılacak

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, il genelinde ilk kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali yapılacak.

Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe finalleri 12 Şubat 2019 tarihinde velilerin de büyük ilgisiyle Bayramiç Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. İlçedeki tüm ilkokullar ve ortaokulların katılımı ile dört farklı oyun kategorisinde yapılan turnuvaya, 1-2. sınıflar Q-BİTZ, 3-4. sınıflar MANGALA, 5-6. sınıflar ABALONE, 7-8. sınıflar REVERSİ kategorilerinde toplam 68 öğrenci katıldı.

Her kategoride ilk üç dereceye giren öğrenciler il finallerine katılmaya hak kazandı. Çanakkale il genelinde ilk kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali 7 Mart Perşembe günü Bayramiç'te yapılacak. Merkez ilçe dahil tüm ilçelerden turnuvaya katılacak öğrenciler hem eğlenecek, hem de oyun oynayacak. Her ilçeden 12, toplamda 144 öğrenci danışman öğretmenleri ile birlikte turnuvaya katılacak.

Bayramiç ilçesinde düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali ile ilgili açıklama yapan Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, “Öğrencilerin akıl yürütme becerisinin, hızlı düşünme ve karar verme becerisinin, sorunlarla başa çıkma ve çözüm üretebilme, kendine olan güvenlerini arttırdığını söyledi. Müdür Etik; “Aynı zamanda öğrenciler oyun oynayarak, eğlenerek öğrendikleri için okulda daha keyifli vakit geçirmeye başladılar.” dedi. Etik, çocukların evde bu oyunlar sayesinde anne ve babalarıyla daha fazla vakit geçirdiklerini, çocuklarıyla oyun oynama fırsatı bulduklarını belirtti.

Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl finalinde birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek. Danışman öğretmenlerin her birine ise gram altın hediye edilecek.