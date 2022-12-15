Bayramiç'te cem evine Zülfikar kılıcı hediye edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyü Muhtarı Bektaş Gümüş (58), köylerindeki cem evi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazılı olarak ve telefonla arayarak Zülfikar kılıcı talebinde bulundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Koşuburnu köyü Muhtarı Bektaş Gümüş'e Zülfikar kılıcını teslim etti.

Bayramiç ilçesi Koşuburnu köyünde daha önce ilköğretim okulu olarak hizmet veren taşımalı sistemden sonra boş olarak duran bina Köy Muhtarlığının kendi imkanları ve bazı kuruluşların yardımlarıyla boş binayı cem evine dönüştürüldü. Köy Muhtar Bektaş Gümüş, Cem evinin sembolü olan Zülfikar kılıcının eksikliğini gördü. Cimer'e yazılı olarak ve telefonla Zülfikar kılıcı isteğini iletti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş beraberinde Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder ile birlikte Zülfikar kılıcını cem evinde Muhtar Bektaş Gümüş'e teslim etti.

Muhtar Bektaş Gümüş, kısa sürede taleplerinin Cumhurbaşkanlığınca karşılandığı için Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti.