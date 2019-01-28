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Bayramiç'te çocuklara karne hediyesine yoğun ilgi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Belediye Başkanı Sadettin Arslan, sosyal ve kültürel faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Belediye Başkanı Sadettin Arslan, sosyal ve kültürel faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürüyor.


Bu kapsamda Belediye düğün salonunda yarıyıl karne hediyesi olarak 2 seans olarak 'Hayy Meraklı Çocuk' adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatro gösterisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Öğrencilerimiz için yarıyıl karne hediyesi olarak geçtiğimiz hafta satranç turnuvası, bu hafta ise 2 seanslık tiyatro gösterisi düzenledik. Öğrencilerimize yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz“ dedi.

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