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Bayramiç'te deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesinin desteğiyle organize edilen deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesinin desteğiyle organize edilen deve güreşleri heyecanlı anlara sahne oldu.


Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneğinin Bayramiç Belediyesinin desteğiyle düzenlediği deve güreşleri, panayır alanındaki deve güreşi sahasında gerçekleşti. 60 devenin katıldığı güreşleri, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaş izledi. Develerin kıyasıya mücadeleleri heyecanlı anlara sahne oldu. Büyük bir ilgiye sahne olan güreşleri Bayramiç Kaymakamı Ali İkram Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, STK başkanları ile güreş severler izledi. Güreşlerde yarışan develerin sahiplerine kupalar takdim edildi.

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