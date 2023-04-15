Bayramiç'te "Eğitimde 3 Adım Modeli" toplantısı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "Eğitimde 3 Adım Modeli" çerçevesinde özel yetenek öğretmenleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayramiç'te eğitimde bir taraftan akademik başarıyı arttırırken diğer taraftan öğrencilerin yetenekli oldukları alanlarda desteklenmesini hedefleyen "Eğitimde Üç Adım Modeli" çerçevesinde, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, proje koordinatörleri ve özel yetenek grubu kursları öğretmenlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilim, edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve spor alanlarında açılan kurslarda gerçekleştiren çalışmaların değerlendirildiği toplantının sonunda Kaymakam Taş, gösterdikleri üstün gayret nedeniyle proje koordinatörlerine ve öğretmenlere teşekkür etti.