Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yoldan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisine araç çarptı. Hafif yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Bayramiç'te ilkokul öğrencisine araç çarptı. Edinilen bilgiye göre, Milli Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E. B., Atatürk Caddesi'ndeki öğretmenevi önünde yoldan karşıya geçmek istedi. İddiaya göre bir anda yola çıkan 10 yaşındaki kız öğrenciye, H. G. idaresindeki 17 TC 113 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin vücudunda hafif sıyrıklar oluştuğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.