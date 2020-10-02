Bayramiç'te kaçak tütün operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayramiç ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde; 18bin 280 adet doldurulmuş sigara, 9 kutu gümrük kaçağı boş makaron ve 2 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yasa dışı ürünler Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.Y. isimli şüpheli şahsa da 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.